De ce își pregătește Manchester United avocații ca să acționeze în instanță un jucător

Manchester United ia în considerare acţiuni legale în cazul în care vor apărea dovezi că atacantul JJ Gabriel a fost abordat de alte cluburi într-o manieră ilicită, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Jucătorul în vârstă de 16 ani a confirmat marţi că pleacă de la Manchester United, iar toate indiciile sugerează că va semna un contract cu Real Madrid în săptămânile următoare.

Potrivit cotidianului britanic The Times, United investighează dacă vreun club l-a contactat pe JJ Gabriel în această vară, încălcând, eventual, reglementările FIFA privind jucătorii minori.

Clubul englez este nemulţumit de conduita jucătorului şi a familiei acestuia; după şase ani petrecuţi în cadrul grupării, familia a decis să forţeze plecarea sa, împiedicându-l să se antreneze la Carrington, complexul sportiv al celor de la United.

Acest lucru s-a întâmplat la doar câteva zile după ce jucătorul a reuşit un hat-trick în Youth League şi era pe cale să fie convocat pentru meciul din Cupa Ligii împotriva echipei Brighton & Hove Albion.

Conform reglementărilor actuale, odată ce transferul la Real Madrid va fi finalizat, United va primi doar aproximativ 300.000 de lire sterline drept compensaţie pentru formarea jucătorului - o sumă mult mai mică decât cea pe care ar fi putut să o obţină dintr-un transfer ulterior.United susţine că nu a mai putut lua legătura cu familia jucătorului din luna septembrie.

JJ Gabriel nu a debutat niciodată oficial într-un meci pentru United, deşi s-a antrenat alături de prima echipă şi a jucat câteva minute într-un meci amical din perioada verii.

O excepţie de la regulile FIFA privind transferul internaţional al jucătorilor sub 18 ani poate permite cluburilor europene să semneze contracte cu aceştia dacă au un paşaport european, pentru care Gabriel se califică prin intermediul ambilor părinţi.

Adolescentul a cerut să părăsească clubul Manchester United în septembrie şi nu s-a mai antrenat cu echipa engleză de atunci.