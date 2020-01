"Nu ma retrag inca!" | DECLARATIA cu care Simona Halep si-a bagat fanii in sperieti 

Simona Halep le-a povestit jurnalistilor de la Melbourne detalii despre retragerea sa din tenis.

Simona Halep nu s-a ferit de intrebarile delicate puse de jurnalisti in conferinta de presa de dupa finalul meciului cu Yulia Putintseva.

Intrebata despre tenisul actual, in care Cori Gauff (15 ani) se califica in optimi, Caroline Wozniacki se retrage la 29 de ani, iar Kim Clijsters revine in circuit la 36 de ani, Simona a raspuns: "E un mare amestec, in care jucatoarea de 15 ani castiga meciuri la un Grand Slam si face ca lucrurile sa para usoare, iar cea de 29 de ani se retrage, deci si eu sunt aproape, dar sper sa nu ma retrag inca (rade). E uimitor ce face Cori Gauff si sunt sigura ca va acumula suficienta incredere incat sa castige unul dintre turneele de mare slem in curand", a declarat Simona dupa meciul cu Putintseva, castigat scor 6-1, 6-4.

Simona Halep, dornica sa o invinga pe Kim Clijsters, idolul sau in copilarie



"E foarte placut sa aud ca Kim Clijsters se intoarce in circuit. Am jucat o data impotriva ei si am pierdut, poate ca voi avea inca o sansa sa joc cu ea. A fost un model pentru mine in copilarie. Ambitia ei si modul neinfricat in care joaca m-au facut sa devin o jucatoare mai buna. Abia astept sa o revad in circuit", a mai spus Simona.

"Sincera sa fiu, vorbeam cu fratele meu despre modul in care ma voi retrage din tenis. Nu stiu, nu m-am gandit inca, probabil voi face precum Caroline Wozniacki, voi anunta care va fi ultimul meu turneu, iar apoi voi iesi din lumea asta (n.r. a tenisului)", a completat Simona Halep, calificata in optimi la AO 2020 fara sa piarda niciun set in prima saptamana de concurs.