Elise Mertens nu vrea sa intre in jocul Simonei Halep si AVERTIZEAZA: "Voi juca la nivel maxim, nu am nimic de pierdut"

Declaratiile Elisei Mertens anunta un meci greu pentru Simona Halep in optimile AO 2020.

Simona Halep o conduce pe Elise Mertens cu 2-1 la scorul rezultatelor directe, dar a cedat in singura intalnire derulata pe o suprafata hard.

Belgianca s-a aratat pregatita si motivata pentru meciul din optimi cu Simona si a transmis ca este constienta de modul in care Halep se mobilizeaza de regula la turneele de mare slem.

Elise Mertens: "Voi incerca sa conduc eu jocul. Nu am nimic de pierdut"



"Nu va fi deloc usor, dar nu am nimic de pierdut! Halep este o jucatoare care returneaza enorm de multe mingi. Este o jucatoare remarcabila, cu o experienta bogata. De asemenea, este o jucatoare care se mobilizeaza la turneele de Grand Slam", le-a spus Elise jurnalistilor de la Melbourne.

"Va trebui sa joc la nivelul maxim impotriva ei. Va trebui sa am un serviciu foarte bun si sa incerc sa conduc jocul, sa caut eu sa fac puncte. Am invins-o la Doha, dar a trecut aproape un an de atunci. Sunt in forma, si fizic si mental. Sper sa merg mai departe", a declarat Elise Mertens, numar 17 WTA la conferinta de presa de dupa meciul cu Catherine Bellis din turul 3, castigat 6-1, 6-7, 6-0.

Halep vs. Mertens va avea loc in dimineata zilei de luni, 27 ianuarie de la ora 02:00, ora Romaniei. Partida se va desfasura pe Arena Rod Laver, cea mai mare a complexului Melbourne Park.