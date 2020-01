CULOAR PANA IN SEMIFINALE? Se cunosc numele adversarelor Simonei Halep din optimi si sferturi la Australian Open 

Simona Halep va juca in optimi impotriva unei jucatoare pe care o conduce cu 2-1 la scorul meciurilor directe.

Simona Halep se va duela in optimile de finala ale Openului Australian in cursul zilei de luni, 27 ianuarie cu belgianca Elise Mertens, numar 17 WTA, pe care o conduce cu 2-1 la scorul intalnirilor directe. Spre deosebire de Simona Halep, Elise Mertens a pierdut un set in prima saptamana de concurs la Melbourne, invingand-o in turul 3 pe Catherine Bellis cu 6-1, 6-7, 6-0.

Halep a fost invinsa de Mertens in cea mai recenta confruntare directa, Doha 2019, scor 6-3, 4-6, 3-6, acesta fiind de altfel singurul duel consumat pe o suprafata rapida, asemanatoare celei de la Melbourne.

"Am jucat de cateva ori cu Elise Mertens, la Roland Garros, la Madrid, la Doha... am jucat suficient de mult impotriva ei pentru a-mi da seama de modul in care joaca si de ceea ce trebuie sa fac impotriva ei. Nu m-am gandit inca la optimea de finala, dar voi fi pregatita pentru meci si va trebui sa lupt. Chiar daca va juca grozav, eu voi fi acolo, gata de joc. Ea nu se da batuta niciodata, are un joc bun, joaca rapid de pe linia de fund", a spus Simona Halep despre Elise Mertens.

In forma: Elise Mertens, trei seturi castigate la zero in prima saptamana la Melbourne



Primele doua episoade intre Simona Halep si Elise Mertens s-au derulat in 2018 pe zgura de la Madrid si Paris, romanca impunandu-se de fiecare data cu lejeritate in minimum de seturi, scor 6-0, 6-3, respectiv 6-2, 6-1.

Elise Mertens, 25 de ani, favorita #16 la castigarea trofeului s-a calificat in optimile de finala dupa o victorie scor 6-1, 6-2 impotriva americancei Catherine Bellis. In primele doua tururi, belgianca le-a eliminat pe Danka Kovinic (6-2, 6-0) si Heather Watson (6-3, 6-0).

In situatia in care se va califica in sferturi, Simona Halep va juca cu invingatoarea dintre Iga Swiatek (56 WTA) si Anett Kontaveit (31 WTA), cele doua jucatoare reusind surpriza in turul 3, eliminandu-le pe Donna Vekic, respectiv Belinda Bencic. In cazul estoniencei, Kontaveit a zdrobit-o pe numarul 7 WTA scor 6-0, 6-1 intr-un meci incheiat dupa doar 50 de minute de joc.

Simona Halep vs. Elise Mertens se va disputa luni, 27 ianuarie si va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2020



Optimi: Elise Mertens (17 WTA)

Sferturi: Anett Kontaveit (31 WTA) / Iga Swiatek (56 WTA)

Semifinale: Angelique Kerber (18 WTA) / Elina Svitolina (5 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA)