Se stie ORA la care Simona Halep se va duela cu Elise Mertens in optimile de finala ale Openului Australian

Oficialii Openului Australian au publicat desfasuratorul zilei de luni, 27 ianuarie, repartizand-o pe Simona Halep sa joace pe Arena Rod Laver in primul meci al zilei, de la ora 02:00, ora Romaniei.

Halep si Mertens (17 WTA) se dueleaza in optimile de finala, invingatoarea urmand sa joace impotriva castigatoarei dintre Iga Swiatek (56 WTA) si Anett Kontaveit (31 WTA).



Good night and see you in the second week ????????#ausopen #happy pic.twitter.com/iazWWz8IQP