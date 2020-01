"Cum ma relaxez? Nu pot sa va spun!" :) REACTIA LA CALD a Simonei Halep dupa calificarea in optimi la Australian Open: "Eram obsedata"

Simona Halep a stat doar 78 de minute pe teren in victoria 6-1, 6-4 impotriva kazahei Yulia Putintseva din turul al treilea al editiei 2020 la Australian Open.

La interviul oferit pe teren imediat dupa finalul jocului, Simona Halep a declarat ca a invatat sa se relaxeze in zilele libere, dar a transmis in acelasi timp ca se poate concentra 100% pe tenis in zilele cu meciuri.



"2019 a fost un an minunat, reusind sa castig castigand Wimbledon dar aici e diferit. Vreau sa fiu pregatita pentru fiecare meci. Ma bucur ca am putut sa castig si ca am intrat in a doua saptamana de concurs", a declarat Simona Halep. In contextul eliminarilor favoritelor Serena Williams si Naomi Osaka de ieri, Simona a raspuns: "Nu imi schimba abordarea. Eu nu ma concentrez pe celelalte jucatoare, ci doar la mine insami. Stiu ca la acest nivel trebuie sa fiu concentrata 100% si sa imi execut planul de joc la fiecare meci", a mai spus Simona.

Remember when all 10 of the top seeds got through to the third round?

Now four of them are out.

1 Ashleigh Barty

2 Karolina Pliskova ❌

3 Naomi Osaka ❌

4 Simona Halep

5 Elina Svitolina

6 Belinda Bencic

7 Petra Kvitova

8 Serena Williams ❌

9 Kiki Bertens

10 Madison Keys ❌