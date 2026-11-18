Fundașul ecuadorian a ajuns inițial pe Emirates în septembrie 2025, sub formă de împrumut de la Bayer Leverkusen. Mutarea a devenit definitivă în vara lui 2026, pentru 40 de milioane de euro.

Piero Hincapie (24 de ani) a ajuns la un acord cu londonezii pentru prelungirea contractului până în iunie 2032, cu un salariu îmbunătățit, informează The Athletic.

Hincapie a devenit rapid o piesă importantă în echipa lui Mikel Arteta. În sezonul trecut a bifat 39 de apariții în toate competițiile, iar în actuala stagiune a jucat de nouă ori, cu un total de 367 de minute. Cota sa de piață este de 50 de milioane de euro.

„Tunarii” au un început excelent de sezon în Premier League, campionat transmis în exclusivitate pe VOYO. După 10 etape, Arsenal ocupă primul loc, cu 27 de puncte, la cinci lungimi de Brighton.

După cum ați putut citi mai sus, Hincapie a ajuns la Arsenal de la Bayer Leverkusen, unde a evoluat în 166 de partide, cu șapte goluri și cinci pase decisive. În total, fundașul ecuadorian are 244 de meciuri la nivel de club, opt goluri și șapte assist-uri.