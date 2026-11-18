Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, a lansat un atac dur la adresa familiei Hagi, printr-un videoclip publicat pe Facebook.

Omul de afaceri l-a criticat pe selecționer pentru modul în care îl folosește pe Ianis Hagi și a pus sub semnul întrebării locul mijlocașului în echipa națională.

Marian Iancu, discurs-manifest după prestațiile României

Fostul finanțator a criticat și lipsa de meritocrație din lotul României, despre care susține că afectează șansele celorlalți jucători de a se afirma.

„Ce rușine! Echipa națională a României: șase meciuri, cinci înfrângeri (una cu 6-0) și o victorie pe care am savurat-o din noroc și parcă o meritam; noi o meritam, ei nu o meritau, cu Polonia!

Iar un meci decisiv, cum a fost cel de ieri cu Bosnia, l-am tratat ca pe o tarabă, unde l-am expus din nou, nu noi, ci idiotul care conduce echipa, care o antrenează, așa-zis o antrenează, Hagi senior, «regele», și l-a expus din nou pe fi-su ca să-l vândă. Ni l-a prezentat ca pe un erou care a dus echipa acum nu știu câți ani la un Campionat European și de atunci merită, deși nu joacă nicăieri, decât în reclame la banane și lame de ras. Ce rușine!

E normal ca există frustrări când meritocrația nu există la echipa națională; întotdeauna cei care conduc fotbalul, care au fost implicați și știu cât contează un echilibru emoțional și mental în interiorul unui lot, știu că e normal să existe frustrare.

Ce a fost Cicâldău în meciul în care a fost titular? Ce a fost ieri când a intrat pe final în locul marelui Ianis, jucătorul familiei Hagi... monedă de schimb valutar pe «alba-neagra»? Nu joacă, nu știe, dar vinde. Hai să fim serioși! Noi suntem de vină că îi acceptăm. Oriunde în altă parte nu mai era la echipă.

Ce să înțeleagă, ce să înțeleagă jucătorii chemați la echipa națională când ei știu că lotul începe cu cel mai slab dintre ei, fără niciun merit? Ce să înțeleagă ceilalți, care nu sunt încă chemați și vor să se afirme? N-au loc de Ianis Hagi!

Iar ăsta, cu vorbele lui românești stricate – de mi-e și rușine să-l ascult și să vorbesc limba română după ce îl ascult pe el –, ne spune că noi suntem proști că nu vedem nimic în fi-su și numai el știe despre ce e vorba, numai el știe, pentru că el e «regele». Idiot el, dar proști și cei care îl țin acolo, care își vor încasa meritele pentru această mare idioțenie.

După Mircea Lucescu, ce-au spus? Că o lovesc cu Hagi și merg din lovitură în lovitură până la lovitura finală. Pei, ne-au dat-o! Ne e rușine, când vorbim de fotbal, să amintim despre echipa noastră națională. Și ne-a anunțat idiotul că ne vedem marți. Doamne ferește, rămânem cu el!”, a spus Marian Iancu.

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani evoluează la Alanyaspor, în Turcia. În actuala stagiune, Ianis a bifat opt meciuri în campionat și unul în Cupa Turciei, cu un total de 285 de minute. A oferit o singură pasă decisivă și nu a marcat.