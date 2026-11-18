Comparat cu Denis Alibec, Popescu ar urma să câștige 10.000 de euro pe lună la FCSB. Ar fi al treilea fotbalist din Republica Moldova care îmbracă tricoul roș-albastru, după Cătălin Carp și Vadim Rață.
Gestul făcut de atacant care l-a convins pe Gigi Becali: „Când a dat golul, s-a închinat. Exact ce vreau.”
Petru Popescu a fost aproape de Superliga și în 2025
În vara lui 2025, Andrei Prepeliță, care îl antrenase la Petrocub, l-a dorit la Unirea Slobozia. Ialomițenii l-au ales atunci pe coechipierul său, Teodor Lungu.
Popescu a încheiat sezonul 2025/2026 cu 16 goluri în 36 de meciuri pentru Petrocub. Pentru naționala Republicii Moldova a înscris de patru ori în 13 selecții. Două dintre goluri le-a marcat în noiembrie, în victoria cu 2-1 în fața Kazahstanului.