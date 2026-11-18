Comparat cu Denis Alibec, Popescu ar urma să câștige 10.000 de euro pe lună la FCSB. Ar fi al treilea fotbalist din Republica Moldova care îmbracă tricoul roș-albastru, după Cătălin Carp și Vadim Rață.

Gestul făcut de atacant care l-a convins pe Gigi Becali: „Când a dat golul, s-a închinat. Exact ce vreau.”