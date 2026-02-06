GALERIE FOTO Kristin Della Rovere, MVP în meciul de debut al Italiei de la Jocurile Olimpice de iarnă!

Kristin Della Rovere, MVP în meciul de debut al Italiei de la Jocurile Olimpice de iarnă! Jocurile Olimpice
A început competiția feminină la hochei pe gheață de la Milano-Cortina.

Kristin Della Rovere Jocurile Olimpice de iarna din 2026 milano-cortina Hochei JD Vance
Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Italiei a câştigat meciul său de debut la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, 4-1 cu Franţa, joi, un impuls dat naţiunii gazdă înaintea ceremoniei de deschidere, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Italia - Franța 4-1, prima victorie olimpică din istorie pentru gazde

Kristin Della Rovere (vezi galeria foto) a strălucit din echipa Italiei, cu un gol şi un assist în Santagiulia Ice Hockey Arena din Milano.

Celelalte goluri ale gazdelor au fost înscrise de Kayla Tutino, Rebecca Roccella, Matilde Fantin.

Pentru echipa feminină a Italiei a fost prima sa victorie la Jocurile Olimpice.

JD Vance și Marco Rubio, prezenți în tribune la SUA - Cehia 5-1

Echipa Statelor Unite a început cu dreptul cursa pentru medaliile de aur, învingând echipa Cehiei cu 5-1, între spectatorii prezenţi în Milano Rho Ice Hockey Arena fiind şi vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, şi secretarul de stat Marco Rubio, doi dintre colaboratorii cei mai apropiați ai lui Trump.

În alt meci, Suedia a dispus de Germania cu 4-1.

Rezultatele înregistrate joi în turneul feminin de hochei pe gheaţă

Grupa A

SUA - Cehia 5-1

Finlanda - Canada - amânat.

Grupa B

Suedia - Germania 4-1

Italia - Franţa 4-1

