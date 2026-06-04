Luka Modric și-a decis viitorul! Se va întâmpla după Cupa Mondială

După 13 ani petrecuți la Real Madrid, Luka Modric a semnat cu AC Milan. În acest sezon, croatul și-a făcut apariția în 37 de meciuri în tricoul rossonerilor, a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive.

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Conducerea lui AC Milan a încercat să îl convingă să își prelungească înțelegerea cu încă un sezon, însă legendarul mijlocaș a ezitat să facă acest lucru.

Finalul sezonului l-a lăsat cu un gust amar pe Luka Modric. AC Milan a pierdut în ultima etapă din Serie A în fața lui Cagliari, scor 1-2, astfel că rossonerii nu vor evolua în Champions League în următorul sezon.

Modric a fost foarte afectat de acest lucru și, dezamăgit că nu își va mai face apariția pe cea mai înaltă scenă a fotbalului european în ultimul său sezon al carierei, Modric a luat o decizie drastică. Conform jurnalistului Nicolo Schira, după câteva zile în care s-a gândit la viitorul său, mijlocașul croat a decis să își încheie cariera de jucător după ce va participa alături de naționala Croației la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Croația face parte din grupa L la turneul final, grupă din care mai fac parte și Anglia, Ghana și Panama.