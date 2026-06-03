De trei ori sfertfinalistă în turneele de mare șlem, Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) nu renunță la visul său de a mai juca o dată în fazele superioare ale unei competiții majore în tenis.

Eliminată de Mirra Andreeva în faza ultimelor opt jucătoare, la Paris, la 17 ani distanță de la primul sfert de finală jucat în capitala Franței, racheta numărul unu a României nu va avea prea mult timp la dispoziție pentru a se gândi la acest eșec.

După doar două-trei zile de odihnă, Sorana Cîrstea va începe antrenamentele pentru sezonul de iarbă, pe care îl va începe fie la Queen's, fie la Berlin.

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Referitor la decizia retragerii din tenis, Cîrstea s-a arătat convinsă că procedează corect în a nu-și amâna încă o dată această alegere, deși voci precum Ilie Năstase sau John McEnroe o îndeamnă să rămână în sportul profesionist.

„Nimic nu s-a schimbat în decizia mea de a fi ultimul meu Grand Slam aici. Sunt foarte recunoscătoare pentru anul acesta și pentru felul în care am jucat,” a declarat Sorana Cîrstea, în conferința de presă pe care a susținut-o după confruntarea cu Mirra Andreeva.