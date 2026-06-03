GALERIE FOTO Decizia definitivă luată de Sorana Cîrstea, după Roland Garros 2026

Decizia definitivă luată de Sorana Cîrstea, după Roland Garros 2026 Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea nu mai are dubii referitoare la retragerea din tenis.

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Roland Garros 2026Tenis WTAGrand SlamretragereSorana Cirstea
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De trei ori sfertfinalistă în turneele de mare șlem, Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) nu renunță la visul său de a mai juca o dată în fazele superioare ale unei competiții majore în tenis.

Eliminată de Mirra Andreeva în faza ultimelor opt jucătoare, la Paris, la 17 ani distanță de la primul sfert de finală jucat în capitala Franței, racheta numărul unu a României nu va avea prea mult timp la dispoziție pentru a se gândi la acest eșec.

După doar două-trei zile de odihnă, Sorana Cîrstea va începe antrenamentele pentru sezonul de iarbă, pe care îl va începe fie la Queen's, fie la Berlin.

Sorana Cîrstea, convinsă că ediția 2026 a turneului de la Roland Garros a fost ultima a carierei sale

Referitor la decizia retragerii din tenis, Cîrstea s-a arătat convinsă că procedează corect în a nu-și amâna încă o dată această alegere, deși voci precum Ilie Năstase sau John McEnroe o îndeamnă să rămână în sportul profesionist.

Nimic nu s-a schimbat în decizia mea de a fi ultimul meu Grand Slam aici. Sunt foarte recunoscătoare pentru anul acesta și pentru felul în care am jucat,” a declarat Sorana Cîrstea, în conferința de presă pe care a susținut-o după confruntarea cu Mirra Andreeva.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rg 2026 13
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Sorana Cîrstea, recunoscătoare tenisului pentru că a transformat-o în persoana care este astăzi

În ciuda retragerii care se apropie, Sorana Cîrstea păstrează o atitudine optimistă și poartă „sportului alb” recunoștința de a o fi ajutat să evolueze nu doar ca jucătoare, ci și ca persoană.

„Sunt mândră de felul în care am luptat și de modul în care m-am dezvoltat ca persoană prin tenis, pentru că acest sport m-a învățat foarte multe lucruri. Sunt foarte binecuvântată și recunoscătoare pentru tot ceea ce am trăit.

Aceste lecții le voi purta cu mine toată viața și, indiferent de ceea ce voi face după încheierea carierei, voi rămâne mereu aproape de tenis,” a adăugat Sorana Cîrstea, în fața jurnaliștilor prezenți la Paris.

Sorana Cîrstea a câștigat 470,000 de euro pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros. În întreaga carieră, jucătoarea din România a încasat peste zece milioane de euro pe urma rezultatelor obținute pe terenul de tenis.

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