ROLAND GARROS 2019 | Cine este Magda Linette, adversara Simonei Halep din turul doi: rezultate slabe pe zgura

Cine este Magda Linette, adversara Simonei Halep din turul doi de la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la Openul francez, o va intalni in turul al doilea la Paris pe Magda Linette, locul 87 WTA, care nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Jucatoarea din Polonia a inregistrat in ultimele opt partide nu mai putin de sase infrangeri, iar in cadrul turneelor de Grand Slam nu a stralucit niciodata. Ea nu a trecut niciodata de turul al treilea la un turneu major, rezultat obtinut la Australian Open in 2018 si Roland Garros 2017.

Simona Halep si Magda Linette se intalnesc in circuitul profesionist de tenis in premiera. Poloneza a declarat de curand ca desi nu au disputat vreodata un meci oficial impreuna, ele s-au antrenat de cateva ori la diferite turnee. Meciul dintre Halep si Linette urmeaza a fi disputat joi, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in decursul zilei de miercuri la Paris.

Cine este Magda Linette, adversara Simonei Halep din turul secund de la Roland Garros 2019

Magda Linette, nascuta pe 12 februarie 1992 la Poznan, in Polonia, a inceput tenisul la varsta de sase ani si a facut pasul spre tenisul profesionist de abia in 2009. Ea a declarat pentru WTA ca lovitura ei preferata este cea de backhand, iar suprafetele pe care le prefera sunt hardul si iarba, desi turneul ei favorit spune ca este Roland Garros. Magda Linette a crescut avand-o ca idol pe Monica Seles, ii place sa studieze limbi noi si sa citeasca.

In prezent, ea ocupa locul 87 in clasamentul WTA, iar cea mai buna clasare a fost atinsa in luna februarie 2018, locul 55 WTA. Ea are doi antrenori. Este vorba despre croatul Izo Zunic si britanicul Mark Gellard. In circuitul profesionist de tenis, Linette nu a reusit pana in prezent sa cucereasca niciun titlu, insa a castigat un turneu de categorie 125K Series, in anul 2014, la Ningbo. In circuitul ITF a castigat 10 titluri, cel mai recent in 2016, la Cagnes-Sur-Mer.

Rezultate neconvingatoare pe zgura in 2019

Pentru Linette, cel mai bun rezultat obtinut in 2019 este o semifinala disputat la Hua Hin, pe hard. Ea nu a convins pe suprafata rosie. In ultimele opt partide disputate, ea a castigat doar doua: cu Bolsova Zadoinov, la Bogota, si la Roland Garros in turul inaugural cu Chloe Paquet (166 WTA), beneficiara unui wild card. Poloneza a pierdut primul set, dar apoi a revenit si a intors soarta meciului, scor 3-6, 6-1, 6-2.