SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE ROLAND GARROS | Organizatorii au anuntat ora de start a partidei din turul al doilea: meciul se joaca joi

Simona Halep va juca in premiera cu Magda Linette in turul al doilea la Roland Garros.

Organizatorii de la Roland Garros au anuntat la ce ora va evolua campioana en-titre, Simona Halep, in turul al doilea.

Simona Halep, campioana en-titre la Openul francez, va evolua in turul al doilea la Roland Garros 2019 cu Magda Linette, locul 87 WTA. Sportiva noastra s-a calificat in turul secund dupa ce a invins-o in runda inaugurala pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc.

De partea cealalta, poloneza Magda Linette, s-a impus in primul tur in fata frantuzoaicei Chloe Paquet, locul 166 WTA, beneficiara unui wild card, scor 3-6, 6-1, 6-2, dupa o ora si 44 de minute de joc. Partida dintre Simona Halep si Magda Linette va fi o premiera absoluta in circuitul feminin de tenis. Ele nu au mai jucat niciodata un meci oficial. In schimb, au mai efectuat impreuna cateva antrenamente de-a lungul timpului.

Organizatorii au anuntat ora de start a partidei dintre Simona Halep si Magda Linette

Organizatorii francezi au anuntat ora la care va juca Simona Halep in turul al doilea la turneul de la Paris. Astfel, campioana en-titre se va duela cu Magda Linette joi, pe 30 mai, dupa ora 18:30, ora Romaniei, partida aceasta fiind ultima a zilei pe arena secundara din complex, Suzanne Lenglen. Ele vor intra pe teren dupa finalizarea meciului dintre Mannarino si Monfils. In primul tur, romanca a fost programata sa joace pe Philippe Chatrier.

Magda Linette nu are parte de un sezon prea convingator. Ea a pierdut sase dintre cele opt partide jucate pe suprafata rosie in acest an. In afara de Paquet, ea a mai invins-o pe Bolsova Zadoinov, in luna aprilie, la Bogota. "Nu am jucat niciodata cu Magda Linette. Este foarte tenace, destul de talentata, am vazut-o de cateva ori. O sa urmaresc cateva meciuri ale ei. Daca o sa joc bine o sa fiu linistita. Nu conteaza unde joc. Toate terenurile sunt foarte bune aici", a spus Simona despre urmatoarea ei adversara.