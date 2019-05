Roland Garros 2019: Horia Tecau a facut anuntul cel mare. Cand face pereche cu Simona Halep

Horia Tecau a anuntat la Paris cand va juca alaturi de Simona Halep la dublu mixt.

Horia Tecau a vorbit la Roland Garros 2019 despre pregatirea pe care urmeaza sa o faca alaturi de Simona Halep in vederea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020. Specialistul in proba de dublu a marturisit ca echipa Halep-Tecau nu se va reuni nici la Roland Garros, dar nici la Wimbledon, si ca la US Open vor incerca cel mai probabil sa efectueze impreuna o pregatire serioasa pentru evenimentul atat de important de anul viitor.



”La dublu mixt am ales sa nu joc anul acesta la Roland Garros, prefer sa ma concentrez pe proba de dublu masculin. Conteaza mai mult cand va putea Simona sa joace, eu sunt disponibil oricand. Ea isi propune la fiecare Grand Slam sa castige la simplu, dar daca trebuie sa aleaga o suprafata pe care ii place sa joace dublu mixt, atunci aceasta este hardul. Sigur nu vom juca la Wimbledon, poate la US Open sau la Australian Open”, a marturisit Horia Tecau la Paris.

Horia Tecau, despre cum este sa joci la dublu mixt cu Simona Halep



“Simona este o jucatoare exceptionala si de fiecare data cand am jucat cu ea a reusit sa se adapteze foarte repede la situatiile de joc. Asa ca o data ce stim ca suntem calificati la Jocurile Olimpice putem face un program de pregatire si vom ajunge la Tokyo cu sanse la medalie. Sper sa ma calific in primul rand pentru proba de dublu, pentru ca asa voi avea ocazia sa particip si la dublu mixt. Iar odata calificati, pentru mine medalia la dublu sau dublu mixt e la fel de importanta”, a spus Horia, potrivit Digi.