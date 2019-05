Simona Halep a CUCERIT un antrenor URIAS la Roland Garros 2019: "Un exemplu pe teren si in afara lui" 

Un mare antrenor din tenisul feminin a laudat-o pe Simona Halep la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros 2019, a obtinut marti calificarea in turul al doilea la Openul francez, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, din Australia, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc. In turul secund, romanca in varsta de 27 de ani va juca impotriva polonezei Magda Linette.

Dupa victoria din turul intai, Simona a acordat la Paris mai multe interviuri. Castigatoare a ultimelor doua premii de popularitate, Simona este fara indoiala una dintre cele mai apreciate jucatoare de tenis din circuitul feminin de tenis. Cu un discurs cumpatat, sincer si foarte politicos, fostul lider mondial din WTA a cucerit o lume intreaga.



Simona Halep, laudata de fostul antrenor al Carlei Suarez Navarro



Xavier Budo Bartumeu, considerat unul dintre cei mai buni antrenori de tenis din Spania, fost tehnician pentru Carla Suarez Navarro, pe care a pregatit-o timp de 10 ani de zile, a avut doar cuvinte de lauda la adresa romancei, despre care a spus la Paris ca este “un exemplu”.



“Sa asculti conferintele de presa ale Simonei Halep este atat de minunat! Sincera, onesta, matura, politicoasa, constienta de tot, didactica, respectuoasa si inteligenta. An de an creste in fiecare domeniu. Motivul? Vrea sa fie mai buna atat pe teren, cat si in afara lui, intotdeauna. Un exemplu!”, a scris pe contul personal de Twitter antrenorul Xavier Budo Bartumeu. Fanii romancei i-au dat negresit dreptate tehnicianului iberic: “Aveti dreptate! Simona este minunata cu adevarat, o mare ambasadoare al acestui sport”, “Frumos spus, este cea mai sincera persoana publica pe care o stiu”, “O jucatoare de tenis care a castigat totul pe merit! Ar trebui sa fie simbolul tenisului”, au scris cativa fani la postarea ibericului.