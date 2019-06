SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 6-2 6-1 | Prima reactie a Simonei dupa calificarea in optimi: "A fost dificil, chiar daca scorul nu o arata"

Simona Halep s-a calificat in optimile de la Roland Garros dupa ce a trecut in doua seturi, 6-2, 6-1, de Lesia Tsurenko.

Simona Halep s-a calificat lejer in optimile de la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe jucatoarea ucraineana Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1. Halep se apropie mai mult de performanta de anul trecut, dar spune ca e constienta ca urmeaza meciuri grele. Ea este, insa, concentrata.

Simona Halep: "A fost greu, chiar daca scorul nu o arata"

Simona Halep a vorbit imediat dupa victoria obtinuta impotriva Lesiei Tsurenko.

"A fost dificil, chiar daca scorul n-o arata, a trebuit sa fiu foarte concentrata, puternica pe picioare, ma bucur ca sunt din nou in optimi aici la Paris. In fiecare zi din viata mea am acea imagine in minte, cand am ridicat trofeul castigatoarei pe acest teren", a spus Simona Halep imediat dupa victoria obtinuta cu Tsurenko.