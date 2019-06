SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO, 12:00 | "Am logodnic! Il cheama TENIS!" Cine este Lesia Tsurenko, adversara Simonei Halep: i-a luat romancei un game in 8 meciuri

Cine este Lesia Tsurenko, adversara Simonei Halep din turul trei de la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la Openul francez, o va intalni in turul al treilea la Paris pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, care nu se poate lauda cu cele mai bune rezultate pe suprafata rosie. Jucatoarea din Polonia a inregistrat in ultimele patru partide doua victorii si doua infrangeri. La turneul de la Madrid, ea a fost eliminata de catre Angelique Kerber, iar la Roma a pierdut in aceeasi faza in fata Yuliei Putintseva. In schimb, Lesia pare sa aiba ceva mai mult succes la turneul de la Paris. Ea le-a invins pe Eugenie Bouchard si pe Aleksandra Krunic. Cu jucatoarea din Serbia a avut parte de un meci maraton, intins pe doua zile. S-a incheiat dupa trei ore si 6 minute de joc, scor 5-7, 7-5, 11-9.

Simona Halep si Lesia Tsurenko se intalnesc in circuitul profesionist de tenis pentru a opta oara, insa va fi pentru prima data pe zgura. De fiecare data, romanca s-a impus fara emotii. Ucraineanca a reusit sa-i ia Simonei set o singura data, in 2014, pe iarba de la Wimbledon. Meciul dintre Halep si Tsurenko este programat la Paris sambata, de la ora 12, ora Romaniei, primul meci de pe arena principala, Philippe Chatrier.

Lesia Tsurenko, nascuta pe 30 mai 1982 la Vladimirec, in Ucraina, a inceput tenisul la varsta de sase ani si a facut pasul spre tenisul profesionist de abia in 2007. Ea a declarat pentru WTA ca lovitura ei preferata este cea de backhand, iar turneele ei favorite sunt Australian Open, Wimbledon si Madrid. Lesia Tsurenko a crescut avand-o ca idol pe Martina Hingis, ii place sa urmareasca diferite sporturi la televizor si sa petreaca timp cu prietenii.

In prezent, ea ocupa locul 27 in clasamentul WTA, iar cea mai buna clasare a fost atinsa in luna februarie 2019, locul 23 WTA. Ea este antrenata de catre Dmytro Brichek. In circuitul profesionist de tenis, Tsurenko a cucerit patru titluri: 2018 - Acapulco; 2017 - Acapulco; 2016 - Guangzhou; 2015 - Istanbul. De asemenea, ea a disputat finala de anul acesta de la Brisbane.

Lesia Tsurenko, "logodita" cu tenisul



Intrebata daca are un iubit, Lesia Tsurenko avea deja raspunsul pregatit: "Da, sunt logodita. Pe prietenul meu il cheama <tenis>. Imi dedic tot timpul lui. Nu vreau sa ma mai gandesc la altceva in afara de tenis. Trebuie sa fac punctele mai lungi ca sa am sanse sa raman in meci. Sunt incantata ca voi juca cu Simona, am evoluat deja contra ei de cateva ori in acest an. Ea e o mare specialista pe zgura, asa ca trebuie sa fiu la potential maxim. Eu o sa fac tot ce pot!", a spus Tsurenko la Paris.