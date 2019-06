ROLAND GARROS 2019 | Eliminata deja de la Paris, Svitolina o avertizeaza pe Simona Halep: "Nu conteaza ca joci cu locul 80 WTA"

Elina Svitolina trage un semnal de alarma dupa eliminarea de la Roland Garros 2019.

Elina Svitolina, locul 9 WTA, lanseaza un avertisment dupa ce a fost eliminata in turul al treilea la Openul francez. Ucraineanca a cedat in fara ibericei Garbine Muguruza, locul 19 WTA, scor 6-3, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 29 de minute.

Svitolina a transmis la un interviu acordat pentru BBC ca nicio jucatoare de top nu ar trebui sa se relaxeze la Paris pentru ca oricand pot fi eliminate de jucatoarele mai slab clasate. Ucraineanca le invinsese anterior la Roland Garros 2019 pe Venus Williams in primul tur si pe Katerina Kozlova in runda secunda.

Elina Svitolina, avertisment pentru Simona Halep



"Jucatoare precum Angelique Kerber si Caroline Wozniacki au pierdut deja, in timp ce Simona Halep, Serena si Naomi Osaka n-au avut viata usoara. Asta arata cat de mare e intensitatea din tenisul feminin si cat de puternic este tabloul. Acum nu mai conteaza ca joci cu locul 80 sau cu locul 20, dai peste o jucatoare la fel de periculoasa", a declarat Svitolina la BBC.

Simona Halep o intalneste azi pe compatrioata Elinei Svitolina, Lesia Tsurenko, in turul al treilea. Ele s-au mai intalnit pana in prezent de 7 ori, scorul fiind 7-0 in favoarea romancei.