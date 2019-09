Simona Halep isi poate pregati apararea titlului de la Wimbledon! Va debuta la un turneu care va avea prima editie anul viitor! Unde va avea loc

Din articol Turneul WTA de la Berlin il va inlocui pe cel de la Birmingham in seria Premier WTA

Simona Halep va debuta la un turneu care va avea primul sa editie anul viitor.

Inca o noutate pentru Simona Halep in ceea ce priveste calendarul tenisistic al anului 2020. Romanca se va deplasa in capitala Germaniei pentru un turneu care isi va disputa prima sa editie anul viitor.

Turneul WTA de la Berlin se va desfasura pe iarba in perioada 15-21 iunie 2020, fiind una dintre cele 5 competitii care anticipa Grand Slam-ul de iarba de la Wimbledon.

Pentru ca aceasta modificare sa poata avea loc in calendarul WTA pentru anul 2020, oficialii circuitului de tenis feminin au luat decizia de a retrograda in calibru competitia de la Birmingham, Marea Britania de la statutul de turneu Premier la calibrul 250.

Cel mai mare stadion al complexului de iarba unde se va desfasura turneul de la Berlin este Stadionul Steffi Graf, care are o capacitate de 7.000 de locuri.

Atat timp cat nu va fi accidentata, Simona Halep are sanse mari sa participe la turneul WTA de la Berlin, cu conditia ca jucatoarea din Constanta sa considere ca acest turneu ii este util in pregatirea Wimbledon 2020. Simona Halep va incerca sa isi apere anul viitor titlul castigat in finala cu Serena Williams din vara acestui an.

Germania este o tara cu traditie in tenisul feminin pe iarba, Steffi Graf castigand nu mai putin de 7 editii ale Wimbledon. Cea mai recenta campioana germana de la Wimbledon este Angelique Kerber, care a castigat acolo in 2018