SIMONA HALEP WUHAN | Simona Halep debuteaza la Wuhan! Cu cine va juca romanca in primul meci

Simona Halep si-a aflat prima adversara de la WTA Wuhan. Numarul 5 WTA va juca impotriva castigatoarei meciului dintre Barbora Strycova si Xiyu Wang.

Simona va intra in competitie abia in faza optimilor de finala. Fiind cap de serie intr-o competitie de calibru Premier 5, Halep va fi nevoita sa joace un meci mai putin la acest turneu.

Atat Barbora Strycova, cat si Xiyu Wang au pierdut inca din primul tur la US Open. Simona a fost eliminata in turul secund la Flushing Meadows.

Simona Halep – Barbora Strycova H2H – scor 5-1

Favorita numarul 4 la Wuhan, Simona Halep va primi cel mai probabil replica cehoaicei Barbora Strycova, semifinalista in acest an la Wimbledon.

Halep a invins-o pe Strycova de 5 ori in 6 intalniri directe, cele 5 succese fiind de altfel obtinute consecutiv.

Ashleigh Barty, numarul 1 WTA, jucatoarea pe care Simona Halep vrea sa o detroneze pana la sfarsitul anului va avea parte de un meci mai dificil in turul secund, urmand sa joace cu invingatoarea partidei dintre Daria Kasatkina si Caroline Garcia.

Turneul WTA Premier 5 de la Wuhan va incepe in data de 22 septembrie si se va incheia in 28. Simona Halep va fi cel mai probabil programata sa debuteze la turneu in intervalul 23-24 septembrie.