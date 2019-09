SIMONA HALEP WUHAN | Simona Halep se antreneaza intens la Wuhan dupa ce si-a aflat adversara din primul meci! VIDEO

Din articol Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la WTA Wuhan

Simona Halep a ajuns in siguranta la Wuhan, unde si-a inceput pregatirea cursei de a ajunge pe locul 1 WTA pana la finalul sezonului.

Halep a fost surprinsa de spectatorii prezenti la antrenamentele sale, care au publicat pe Twitter imagini cu numarul 5 WTA pregatindu-se intens de startul turneului Premier 5 de la Wuhan.

Simona Halep va fi favorita numarul 4 la Wuhan, in consecinta nu va debuta decat din turul secund la aceasta competitie.

Simona va juca in al doilea tur cu Barbora Strycova sau Xiyu Wang. In intalnirile directe cu semifinalista de la Wimbledon din acest an, Strycova, Halep conduce cu 5-1.

In cazul in care va castiga turneul WTA Wuhan, Simona Halep va primi 900 de puncte WTA si ar reveni in top 3 WTA.