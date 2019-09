SIMONA HALEP WUHAN | Chinezii stiu sa intampine sportivii! Primire neasteptata pentru Simona Halep la Wuhan: "Va multumesc!". FOTO

Simona Halep a avut parte de o primire neasteptata cand a ajuns in China, acolo unde va juca la turneul de la Wuhan.

Romanca a fost surprinsa de organizatori inca de la intrarea in complexul sportiv de la Wuhan, acolo unde a fost intampinata cu un mesaj in limba romana.

"Bine ai venit!", au scris chinezii pe un panou urias.

"Va multumesc pentru primirea calduroasa", a fost raspunsul romancei, care a publicat imediat pe Twitter o fotografie cu surpriza chinezilor.

Simona Halep va evolua la Wuhan saptamana viitoare. Ea a participat la turneul din China si anul trecut, insa a fost eliminata in turul secund.

Thanks for the warm welcome @wuhanopentennis ???? pic.twitter.com/rQmEsLvvG4