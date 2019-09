SIMONA HALEP WUHAN | Traseul virtual al romancei in China. Cu cine ar putea disputa finala 

Din articol Cum arata traseul virtual al Simonei Halep la WTA Wuhan 2019

Simona Halep si-a aflat traseul virtual la Wuhan, unde va incepe lupta pentru revenirea pe primul loc WTA. Ar fi al treilea an consecutiv pe care Simona l-ar incheia deasupra tuturor jucatoarelor in clasamentul mondial.

Pana atunci insa, Simona Halep are multe puncte de castigat, printre care 900 la Wuhan, in cazul in care se impune pentru prima oara in aceasta competitie.

La primul meci dupa US Open, Simona Halep va porni din postura de favorita numar 4. Acest lucru inseamna ca romanca va intra in concurs direct din turul al doilea, anume faza 16-imilor de finala. Simona ar putea da piept in faza sferturilor de finala cu campioana in exercitiu la Wuhan, Aryna Sabalenka.

16-imi: Barbora Strycova / Xiyu Wang

Optimi: Viktoria Azarenka/ Donna Vekic

Sferturi: Kiki Bertens/ Venus Williams/Aryna Sabalenka

Semifinale: Ashleigh Barty/ Belinda Bencic/Madison Keys

Finala: Elina Svitolina/ Petra Kvitova/ Angelique Kerber/ Garbine Muguruza

In 16-imi, Simona are sanse mari sa o infrunte pe Barbora Strycova, fata de care are un palmares pozitiv, anume 5-1 la victorii directe.

In optimi, Simona ar avea un potential duel mai greu cu Viktoria .

Azarenka, in vreme ce in semifinale Halep si-ar putea masura fortele tocmai cu jucatoarea pe care urmareste sa o detroneze de pe locul 1 WTA, australianca Ashleigh Barty.

In finala, cea mai probabila adversara ar putea fi, conform calculelor hartiei si a formei recente, Elina Svitolina, care a ajuns pana in semifinale la Openul American.

WTA Wuhan este un turneu de calibru Premier 5, in urma caruia castigatoarea obtine 900 de puncte WTA. Competitia se va desfasura intre 22-28 septembrie.