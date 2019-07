SIMONA HALEP IN FINALA WIMBLEDON | Reactia Svitolinei dupa ce a fost DEMOLATA de Simona: "A fost incredibila! Nu puteam face mai mult!"

Simona Halep a ajuns in marea finala de la Wimbledon pentru prima data in cariera.

Simona Halep s-a calificat in finala Wimbledon pentru prima data in cariera dupa o victorie fantastica in 74 de minute in fata Elinei Svitolina. Simona a preluat conducerea in duelul direct cu jucatoarea din Ucraina, ajungand la 5-4.

Svitolina a recunoscut dupa partida ca nu a reusit sa-i faca fata Simonei in semifinala.

"Nu am fructificat sansele pe care le-am avut si asta e dezamagitor. Vrei sa joci bine, vrei sa demonstrezi ce poti, dar se intampla sa si pierzi. Am intrat sa ma lupt, dar Simona a jucat incredibil astazi. Scorul m-a facut sa iau uneori decizii proaste, dar nu cred ca se putea mai mult.

Sunt putin obosita. Nu am avut putere, mai ales ca am venit la acest turneu dupa o accidentare si meciurile au fost solicitante. Simt durere in picioare" a spus Elina Svitolina, conform BBC.