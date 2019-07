SIMONA HALEP, WIMBLEDON: Ilie Nastase pariaza pe Simona intr-o finala cu Serena Williams: "E invers fata de alti ani!" 

Ilie Nastase e impresionat de jocul aratat de Simona Halep in semifinala Wimbledon cu Elina Svitolina, 6-1; 6-3.

Simona Halep s-a calificat pentru prima data in cariera in finala la Wimbledon si a facut-o intr-un mod impresionant. Ilie Nastase crede ca in acest moment Simona ar fi favorita chiar si intr-o finala cu Serena Williams, care se bate cu cehoaica Barbora Strycova in cealalta semifinala.

Ilie Nastase e ultimul roman care a jucat finala la Wimbledon, in 1976.



Ilie Nastase: Simona Halep e favorita cu Serena Williams!



"Toata lumea se agita ca e numarul 7, nu mai conteaza, a fost numarul 1. Ce conteaza cel mai mult pentru ea sunt turneele de Grand Slam. Poate sa fie si numarul 100, nu mai conteaza acum, din moment ce a fost numarul 1", a declarat Nastase.

"Acum cred ca e invers fata de alti ani, cand Serena era favorita. Serena nu mai e ce a fost acum cativa ani, se misca mai bine. E alta persoana, Simona ar trebui sa o alerge putin. Si acum a dat cateva scurte si le-a si castigat. Daca da cate o scurta o ajuta", a mai spus Ilie Nastase la Digi.

Simona Halep va urca pe locul 4 in clasamentul WTA in urma calificarii in finala la Wimbledon.