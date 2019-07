SIMONA HALEP, FINALA WIMBLEDON! John McEnroe, impresionat de romanca: "Vechea Halep nu facea niciodata asta!" 

Simona Halep s-a calificat pentru prima data in cariera in finala Wimbledon dupa 6-1; 6-3 cu Elina Svitolina.

Simona Halep a facut cel mai bun meci din acest an chiar cand avea nevoie: semifinala Wimbledon cu o veche rivala, Elina Svitolina. Simona Halep a aratat un meci extrem de agresiv si a raspuns de fiecare data la atacurile adversarei. John McEnroe a fost impresionat de atitudinea Simonei Halep, una noua, pe care nu a mai arata in trecut.



John McEnroe: Vechea Simona Halep se panica!





"Au stiluri similare, Halep loveste acele mingi curate, gaseste unghiuri si asta a socat-o pe Svitolina. De ce, nu stiu!

Svitolina a fost retinuta la inceput, e de inteles, dar s-a relaxat pe parcurs si a ridicat-o pe varfuri putin pe Simona. Vechea Halep ar fi reactionat diferit, dar s-a adunat rappid. Acum pare ca are mai multa incredere in ea. Chiar crede in fortele ei. Nu se mai panicheaza asa de repede si se misca foarte, foarte bine pe iarba", e analiza facuta de John McEnroe la BBC.

"Furia aratata de Simona Halep a functionat in favoarea ei!"

Chanda Rubin, fost numar 6 WTA, spune ca furia aratat de Halep a ajutat-o pe romanca sa isi domine adversara.



"De la inceputul meciului, parea ca Halep are acea mentalitate de care avea nevoie sa castige aceasta partida.

A fost exagerata de la primulo game. A fost intensa si latra la propria loja constant. Asta i-a permis sa joace cel mai bun tenis al ei cand avea nevoie mai mult. A fost de parca furia de la inceput a functionat in favoarea ei in final", a spus ea.

Simona Halep se va duela in finala de la Wimbledon cu Serena Williams sau Barbora Strycova sambata, de la ora 16:00.