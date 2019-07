SERENA WILLIAMS - BARBORA STRYCOVA 6-1 0-1 LIVE: Simona Halep isi afla adversara din finala de la Wimbledon! 

Simona Halep isi afla adversara din finala de la Wimbledon!

SERENA WILLIAMS - BARBORA STRYCOVA

Setul 2

0-1 Strycova deschide setul doi cu un game bun pe serviciu!

Setul 1

6-1 SET! Serena Williams salveaza 3 mingi de break si inchide game-ul cu un as pentru a-si adjudeca primul set al partidei!

5-1 BREAK WILLIAMS! Serena face din nou break-ul si va servi pentru set!

4-1 Williams isi face serviciul si se distanteaza!

3-1 BREAK WILLIAMS! Serena reuseste lovituri perfecte si o pune in dificultate pe Strycova, care isi pierde serviciul!

2-1 Williams greseste, insa nu-si cedeaza serviciul!

1-1 Strycova arata si ea un inceput bun de meci!

1-0 Williams isi face serviciul, insa game-ul a fost unul disputat, care a durat 5 minute!

Serena Williams si cehoaica Barbora Strycova se bat pentru un loc in finala de la Wimbledon 2019. Castigatoarea se va duela cu Simona Halep.

Serena Williams vrea revansa dupa ce a pierdut finala anul trecut in fata nemtoaicei Angelique Kerber.



SERENA WILLIAMS H2H BARBORA STRYCOVA 3-0

Serena Williams si Barbora Strycova e duelul veteranelor de la Wimbledon. Williams, la 37 de ani, cauta o noua victorie la Grand Slam, prima dupa ce a devenit mama. Anul trecut a fost invinsa de Kerber in finala.

Barbora Strycova are 33 de ani si e la prima semifinala de Grand Slam din cairera. Serena Williams conduce cu 3-0 la duelurile directe, cu victorii in doua seturi de doua ori la Australian Open in 2012 si 2017 si cu o victorie la Wimbledon in 2012.

Barbora Strycova ocupa locul 54 in clasamentul WTA, in timp ce Serena ocupa locul 10.

Simona Halep, victorie impresionanta in semifinale!

Invingatoarea meciului Serena Williams - Barbora Strycova o va intalni pe o Simona Halep aflata in forma vietii pe iarba. Romanca s-a calificat in finala dupa 6-1; 6-3 cu Elina Svitolina.