SIMONA HALEP IN FINALA LA WIMBLEDON | Salt URIAS in clasamentul WTA! Simona Halep urca spectaculos indiferent de rezultatul din finala

Simona Halep s-a calificat in premiera in finala la Wimbledon!

Simona Halep a invins-o pe Elina Svitolina in doua seturi, scor 6-1 6-3, si s-a calificat in finala de la Wimbledon pentru prima data in cariera! De o ora si 14 minute de joc a avut nevoie romanca pentru a obtine locul in ultimul act pe iarba de la Londra.

Simona Halep, care se afla pe locul 7 in clasamentul WTA inaintea celui de-al treilea Grand Slam al anului, va urca spectaculos odata cu calificarea in finala de la Wimbledon!

Intr-un clasament WTA live, Simona Halep este pe locul 4, pozitie pe care va ramane indiferent de rezultatul din finala!

CLASAMENTUL WTA LIVE

1. Ashleigh Barty - 6605 puncte

2. Naomi Osaka - 6257 puncte

3. Karolina Pliskova - 6055 puncte

4. Simona Halep - 5233 puncte (poate face 5933 puncte daca va castiga finala)

5. Kiki Bertens - 5130 puncte