SIMONA HALEP IN FINALA LA WIMBLEDON | Castiguri uriase pentru Halep! Ce premiu s-a asigurat dupa meciul cu Svitolina! Cat poate castiga daca ia trofeul

Simona Halep e la un pas de castigarea in premiera a turneului de la Wimbledon!

Simona Halep s-a calificat in finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o cu 6-1 6-3 pe Elina Svitolina!

Este pentru prima data cand romanca ajunge in finala turneului de Grand Slam pe iarba de la Londra.

Simona Halep va urca de pe locul 7 pe locul 4 in clasamentul WTA, indiferent de rezultatul din finala.

Mai mult, calificarea in ultimul act al turneului ii asigura Simonei Halep un cec in valoare de 1.491.874 de dolari, suma pe care o poate dubla in cazul in care castiga cel de-al doilea trofeu de Grand Slam al carierei.

2.983.748 de dolari poate castiga Simona Halep in cazul in care va castiga finala.

Pana in acest moment, Simona Halep a strans 30.187.343 de dolari in intreaga cariera.

Simona Halep: "E o finala, nu pot cere mai mult!"

Simona Halep a aparut extrem de emotionata la interviul de dupa partida cu Svitolina si a declarat ca traieste unul dintre cele mai frumoase momente din viata ei.

"E un sentiment grozav, sunt foarte bine, sunt emotionata, e unul dintre cele mai bune momente din viata mea. Vreau sa ma bucur de tenis. Sunt fericita ca am putut ajunge in finala. Nu a fost atat de usor pe cat o arata scorul, pentru ca fiecare game a fost lung, am luptat din greu, este o jucatoare buna si e mereu dificil sa joc impotriva ei, dar cred ca am facut un meci bun din punct de vedere tactic si am stat bine si fizic si mental.

Am mai multa experienta, sunt pozitiva pe teren, nu mai renunt, am invatat multe in acest cinci ani si incerc sa fiu cea mai buna versiune a mea de fiecare data cand intru pe teren, sa intru pe teren si sa castig fiecare meci.

Nu conteaza cine va fi de partea cealalta a fileului, e ultimul meci al turneului, este o finala. Joc pe terenul central la Wimbledon si nu pot cere mai mult!", a spus Simona Halep dupa meciul cu Svitolina.