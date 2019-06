SIMONA HALEP, ELIMINATA LA ROLAND GARROS | Primele explicatii ale Simonei dupa eliminarea fulger de la Paris: "Sunt fericita cu acest rezultat!" Pe cine vede favorita la castigarea Roland Garros

Venita in postura de campioana en-titre, Simona Halep a pierdut incredibil in fata jucatoarei de 17 ani din SUA, Amanda Anisimova, dupa doar o ora si 10 minute de joc.

Simona a marturisit la finalul partidei ca a dat totul, insa Anisimova a jucat prea bine.

"Cred ca a jucat minuntat. Cred ca am facut tot ce am putut astazi si in tot turneul. Sunt fericita cu acest rezultat. Nu este rau deloc sa ajungi in sferturi la un Grand Slam. Venind aici in postura de campionana en-titre a pus presiune pe mine", a declarat Halep dupa meciul cu Anisimova.

Barty, favorita lui Halep la trofeu in 2019

Simona Halep a vorbit si despre favorita la trofeu la editia din acest an a Roland Garros. Romanca era principala candidata la titlu, mai ales ca toate celelalte favorite fusesera deja eliminate. Totusi, acum, in opinia Simonei, australianca Ashleigh Barty este favorita la cucerirea Grand Slam-ului francez.

"Nu ma mai suprinde nimic in tenis, dar, daca ar fi sa aleg acum, recunosc ca este greu. Stiu ca Barty are o sansa mare, atat pentru ca este extrem de talentata, cat si pentru ca simte mingea bine. A jucat bine si in celealte turnee pe zgura, deci cred ca are sansa sa castige turneul.

Pentru Konta este, cred, prima data cand castiga meciuri la Roland Garros, deci orice este posibil.

Celelalte doua sunt foarte tinere, deci povesta din 2017 se poate repeta. Poate ca una dintre ele are o sansa sa castige turneul.

Sa avem o finala in care ambele jucatoare au 18 ani ar fi cea urias!", a spus Halep.