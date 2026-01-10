NEWS ALERT Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!

Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin (23 de ani) este foarte aproape de un transfer în această perioadă de mercato.

TAGS:
AS Romaradu dragusinTottenham
Din articol

Tottenham a început negocierile cu AS Roma pentru transferul fundașului român, chiar dacă inițial s-a zvonit că londonezii vor să-l păstreze și pentru a doua parte a sezonului. 

Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!

AS Roma pare să fie mare favorită pentru transferul fundașului central, de care este interesată și Fiorentina, dar toscanii au șanse mici din cauza situației dificile din clasament.

Negocierile cu Roma au fost confirmate și de celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Pe canalul său de YouTube, acesta a dezvăluit că există deja un acord între Drăgușin și clubul de pe ”Olimpico”.

”Sunt discuții concrete cu Tottenham, jucătorul a spus deja 'da', e gata să joace pentru ”giallorossi”. Sunt în contact direct cu Spurs, există deja un acord cu jucătorul, care a transmis clubului că vrea să se ducă la Roma și să se întoarcă la Roma”, a spus Romano.

Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian, motiv pentru care Serie A ar părea o variantă foarte bună pentru cariera sa. Acolo a început fotbalul mare, la Juventus, după care a trecut pe la Sampdoria, Salernitana și Genoa.

AS Roma insistă pentru transferul lui Radu Drăgușin

Directorul sportiv al romanilor, Frederic Massara, se ocupă personal pentru a întări defensiva echipei sale cu internaționalul român. 

„Roma dezlănțuită — Roma și Tottenham sunt în contact reînnoit, de data aceasta în ceea ce-l privește pe Radu Drăgușin. Fundașul central român s-a întors recent după o ruptură de ligamente încrucișate (11 luni de absență) și își caută un nou club. 

Massara (n.r. - Frederic Massara, directorul sportiv) lucrează pentru a-l aduce pe fostul jucător al echipei Genoa și Juventus la Roma”, a notat Gazzetta dello Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
ULTIMELE STIRI
Carlos Alcaraz, victorie &icirc;n fața lui Jannik Sinner: ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n duelul din Coreea de Sud
Carlos Alcaraz, victorie în fața lui Jannik Sinner: ce s-a întâmplat în duelul din Coreea de Sud
&bdquo;Save the date!&rdquo; Anunțul făcut de Dinamo
„Save the date!” Anunțul făcut de Dinamo
Avantajul pe care &icirc;l simțea Monica Roșu &icirc;n competiții! Fosta gimnastă, sinceră: &bdquo;Primeam o zecime &icirc;n plus de la arbitri&rdquo;
Avantajul pe care îl simțea Monica Roșu în competiții! Fosta gimnastă, sinceră: „Primeam o zecime în plus de la arbitri”
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Stanciu a fost amenințat cu moartea: &bdquo;&Icirc;nainte nu aveai tupeu să faci așa ceva&rdquo;
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Stanciu a fost amenințat cu moartea: „Înainte nu aveai tupeu să faci așa ceva”
OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar c&acirc;teva luni
OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar câteva luni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”



Recomandarile redactiei
&bdquo;Save the date!&rdquo; Anunțul făcut de Dinamo
„Save the date!” Anunțul făcut de Dinamo
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Stanciu a fost amenințat cu moartea: &bdquo;&Icirc;nainte nu aveai tupeu să faci așa ceva&rdquo;
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Stanciu a fost amenințat cu moartea: „Înainte nu aveai tupeu să faci așa ceva”
OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar c&acirc;teva luni
OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar câteva luni
De ce ai refuzat Dinamo? Andrei Coubiș explică de ce a ales U Cluj și &icirc;i transmite un mesaj lui Lucescu
"De ce ai refuzat Dinamo?" Andrei Coubiș explică de ce a ales U Cluj și îi transmite un mesaj lui Lucescu
Chelsea &icirc;ncearcă lovitura iernii! 150 de milioane &euro; pentru două staruri de la Barcelona și AC Milan
Chelsea încearcă lovitura iernii! 150 de milioane € pentru două staruri de la Barcelona și AC Milan
Alte subiecte de interes
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a &icirc;nțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!