Tottenham a început negocierile cu AS Roma pentru transferul fundașului român, chiar dacă inițial s-a zvonit că londonezii vor să-l păstreze și pentru a doua parte a sezonului.



Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!



AS Roma pare să fie mare favorită pentru transferul fundașului central, de care este interesată și Fiorentina, dar toscanii au șanse mici din cauza situației dificile din clasament.



Negocierile cu Roma au fost confirmate și de celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Pe canalul său de YouTube, acesta a dezvăluit că există deja un acord între Drăgușin și clubul de pe ”Olimpico”.



”Sunt discuții concrete cu Tottenham, jucătorul a spus deja 'da', e gata să joace pentru ”giallorossi”. Sunt în contact direct cu Spurs, există deja un acord cu jucătorul, care a transmis clubului că vrea să se ducă la Roma și să se întoarcă la Roma”, a spus Romano.



Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian, motiv pentru care Serie A ar părea o variantă foarte bună pentru cariera sa. Acolo a început fotbalul mare, la Juventus, după care a trecut pe la Sampdoria, Salernitana și Genoa.

