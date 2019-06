SIMONA HALEP, OUT DE LA ROLAND GARROS | Ce urmeaza pentru Simona dupa infrangerea cu Anisimova! Cand poate reveni in top 5 mondial

Ce urmeaza pentru Simona Halep in circuitul feminin de tenis dupa eliminarea de la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, a fost eliminata de la Openul francez in sferturile de finala de catre Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6, dupa o ora si 10 minute de joc. In urma acestei infrangeri, Simona rateaza sansa de a-si apara trofeul cucerit anul trecut, dar si cele 2000 de puncte din clasament.

Dupa aceasta eliminare, Simona Halep va reveni in tara in cateva zile, iar pe 15 iunie va fi prezenta la Sports Festival, un eveniment care va fi organizat in Cluj. Pe langa Simona vor mai fi prezenti Marius Copil, Flavia Pennetta, Fabio Fognini, dar si fostul antrenor al Simonei, australianul Darren Cahill, care va vorbit despre cum este sa antrenezi o jucatoare de top, asa cum este Simona.

Ce urmeaza pentru Simona Halep in circuitul feminin de tenis

Dupa acest eveniment organizat in Cluj, Simona va pleca in Marea Britanie, la Eastbourne, acolo unde a primit din partea organizatorilor un wild card. Competitia de categorie Premier, cu premii totale in valoare de 998,712 de dolari, se va desfasura in perioada 21-29 iunie, chiar inainte de cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, 1-14 iulie. Castigatoarea se alege cu 470 de puncte in clasamentul WTA. Simona Halep a mai evoluat la Eastbourne in 2017, atunci cand a ajuns in sferturile de finala. Campioana en-titre la Eastbourne este Caroline Wozniacki.

Mai apoi, ea va merge direct la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, acolo unde la editia din 2018 a ajuns pana in turul al treilea, fiind acolo eliminata de Su-Wei Hsieh, scor 6-3, 4-6, 5-7. Astfel, Simona are de aparat la All England Club 130 de puncte WTA. Prin urmare, daca Simona obtine rezultate pozitive la cele doua turnee desfasurate pe iarba, ea poate reveni in Top 5 WTA. Campioana en-titre de la Wimbledon este Angelique Kerber, care ocupa acum locul 6 WTA. Ei I se vor scadea 2000 de puncte.