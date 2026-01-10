Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:45, în a treia rundă din FA Cup, competiție transmisă în exclusivitate în România pe platforma VOYO. Aston Villa s-a impus cu 2-1 și a eliminat-o, astfel, pe Spurs.

Foto: Captură VOYO

Imediat după fluierul de final, camerele i-au captat pe Morgan Rogers (Aston Villa) și Joao Palhinha (Spurs) împingându-se unul pe celălalt. Ulterior, ambele tabere s-au repliat și au încercat să-i despartă.



În mijlocul scandalului a intervenit și Radu Drăgușin, internaționalul român care este legitimat la Tottenham din iarna lui 2024, care a pus umărul la ridicarea tensiunii.



În cele din urmă apele s-au calmat, iar jucătorii au mers la vestiare, fără ca ”centralul” să împartă cartonașe.

Echipele de start în Tottenham - Aston Villa

Tottenham (4-2-3-1): Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Davies - Palhinha, Gray - Odobert, Simons, Tel - Richarlison

Rezerve: Kinsky - Byfield, Drăgușin, Kolo Muani, Scarlett, Solanke, Spence, Udogie, Williams-Barnett

Antrenor: Thomas Frank



Aston Villa (4-2-3-1): Bizot - Cash, Konsa, Torres, Maatsen - Bogarde, Kamara - McGinn, Rogers, Buendia - Malen

Rezerve: Wright - Digne, Garcia, Hemmings, Lindelof, Mings, Sancho, Tielemans, Watkins

Antrenor: Unai Emery

