VIDEO EXCLUSIV Scandal monstru la finalul meciului Tottenham - Villa! Radu Drăgușin a sprintat 50 de metri și a intervenit în mijlocul bătăii

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham - Aston Villa s-a încheiat 1-2.

TAGS:
Tottenhamradu dragusinFA CupAston Villa
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:45, în a treia rundă din FA Cup, competiție transmisă în exclusivitate în România pe platforma VOYO. Aston Villa s-a impus cu 2-1 și a eliminat-o, astfel, pe Spurs.

S-a lăsat cu scandal la finalul meciului Tottenham - Villa! Radu Drăgușin a sprintat 50 de metri și a intervenit în mijlocul bătăii

  • Vlcsnap 2026 01 10 21h45m05s033
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Captură VOYO

Imediat după fluierul de final, camerele i-au captat pe Morgan Rogers (Aston Villa) și Joao Palhinha (Spurs) împingându-se unul pe celălalt. Ulterior, ambele tabere s-au repliat și au încercat să-i despartă. 

În mijlocul scandalului a intervenit și Radu Drăgușin, internaționalul român care este legitimat la Tottenham din iarna lui 2024, care a pus umărul la ridicarea tensiunii.

În cele din urmă apele s-au calmat, iar jucătorii au mers la vestiare, fără ca ”centralul” să împartă cartonașe.

Echipele de start în Tottenham - Aston Villa

  • Tottenham (4-2-3-1): Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Davies - Palhinha, Gray - Odobert, Simons, Tel - Richarlison

Rezerve: Kinsky - Byfield, Drăgușin, Kolo Muani, Scarlett, Solanke, Spence, Udogie, Williams-Barnett

Antrenor: Thomas Frank

  • Aston Villa (4-2-3-1): Bizot - Cash, Konsa, Torres, Maatsen - Bogarde, Kamara - McGinn, Rogers, Buendia - Malen

Rezerve: Wright - Digne, Garcia, Hemmings, Lindelof, Mings, Sancho, Tielemans, Watkins

Antrenor: Unai Emery

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare
Răspunsul lui Trump după ce a fost &icirc;ntrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham - Aston Villa 1-2, pe VOYO. Radu Drăgușin a rămas pe bancă, iar Spurs a fost eliminată din Cupa Angliei
Tottenham - Aston Villa 1-2, pe VOYO. Radu Drăgușin a rămas pe bancă, iar Spurs a fost eliminată din Cupa Angliei
ULTIMELE STIRI
Joan Laporta, discurs ferm &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid: &bdquo;Relațiile sunt proaste, sunt rupte&rdquo;. Avantajul catalanilor
Joan Laporta, discurs ferm înainte de Barcelona - Real Madrid: „Relațiile sunt proaste, sunt rupte”. Avantajul catalanilor
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!
Alexandru Maxim, propus la națională de turcul care antrenează 3 rom&acirc;ni: &bdquo;Un căpitan foarte bun&rdquo;
Alexandru Maxim, propus la națională de turcul care antrenează 3 români: „Un căpitan foarte bun”
Dennis Man, din nou decisiv la PSV! Ce a făcut &icirc;n prima repriză cu Excelsior
Dennis Man, din nou decisiv la PSV! Ce a făcut în prima repriză cu Excelsior
Lucescu jr, victorie zdrobitoare: PAOK, de neoprit &icirc;n Grecia, &icirc;ntr-o luptă sufocantă pentru titlu
Lucescu jr, victorie zdrobitoare: PAOK, de neoprit în Grecia, într-o luptă sufocantă pentru titlu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!

Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!

Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!



Recomandarile redactiei
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!
Joan Laporta, discurs ferm &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid: &bdquo;Relațiile sunt proaste, sunt rupte&rdquo;. Avantajul catalanilor
Joan Laporta, discurs ferm înainte de Barcelona - Real Madrid: „Relațiile sunt proaste, sunt rupte”. Avantajul catalanilor
Dennis Man, din nou decisiv la PSV! Ce a făcut &icirc;n prima repriză cu Excelsior
Dennis Man, din nou decisiv la PSV! Ce a făcut în prima repriză cu Excelsior
Șumudică &bdquo;turbează&ldquo;: fotbalistul-parior l-a &bdquo;&icirc;mpușcat&ldquo; și i-a stricat debutul la arabi
Șumudică „turbează“: fotbalistul-parior l-a „împușcat“ și i-a stricat debutul la arabi
Lucescu jr, victorie zdrobitoare: PAOK, de neoprit &icirc;n Grecia, &icirc;ntr-o luptă sufocantă pentru titlu
Lucescu jr, victorie zdrobitoare: PAOK, de neoprit în Grecia, într-o luptă sufocantă pentru titlu
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2&nbsp; Guardiola, acasă! Diavolii roșii au reușit imposibilul
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2  Guardiola, acasă! "Diavolii roșii" au reușit imposibilul
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! Știu ce fac și știu de ce sunt aici
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! "Știu ce fac și știu de ce sunt aici"
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
CITESTE SI
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!