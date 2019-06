SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA 2-6 4-6 | "S-a nascut o stea la Roland Garros!" Reactii fabuloase dupa victoria neasteptata a Anisimovei in fata Simonei Halep

Amanda Anisimova a surprins lumea tenisului cu victoria sa in fata campioanei en-titre de la Roland Garros!

Amerincanca Amanda Anisimova in varsta de 17 ani a reusit sa o invinga categoric pe Simona Halep in sferturile turneului de la Roland Garros, cu 6-2 6-4, dupa doar o ora si 10 minute de joc.

Victoria Anisimovei i-a facut pe cei de la WTA sa exclame: "S-a nascut o stea la Roland Garros!".

"Superba Amanda!", au notat si cei de la Roland Garros, urmand ca mai apoi sa faca o analogie intre "visul american" si isprava tinerei jucatoare din SUA.

Anisimova: "De fiecare data cand eram aproape, imi tremurau mainile si mai tare"

"Am parut calma, dar mi-au cam tremurat mainile, nu e chiar atat de simplu. De fiecare data cand eram aproape, simteam presiunea, imi tremurau mainile si mai tare.

Tot ceea ce am avut in minte a fost sa fiu foarte atenta la reverul in lung de linie, dar cred ca am avut un plan de joc bun, foarte bun, impotriva ei.

E prima oara cand joc aici, dar este o arena incredibila!", a spus Anisimova la finalul partidei.