Continuă marșul triumfal al celor de la PAOK, pe mai multe fronturi, în acest sezon.

Echipa tocmai a contabilizat al 4-lea succes la rând, dacă punem la socoteală și meciul de cupă, de acum patru zile. Atunci, elevii lui Răzvan Lucescu au încheiat la egalitate cu Atromitos (1-1), dar s-au impus după loviturile de departajare.

Revenind la partida din această seară, de această dată în campionat, trupa pregătită de Lucescu jr a fost fără milă cu adversara ei. Pe terenul celor de la Panetolikos, PAOK s-a impus cu un categoric 3-0. Golurile au fost marcate de Konstantelias (26 și 57) și de Giakoumakis (45+2).

Rezultatul a menținut PAOK în lupta pentru titlu. Echipa e pe locul 2, după 16 etape, la un punct de liderul Olympiakos. Podiumul e completat de AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, cu 37 de puncte, după cum se poate vedea mai jos.

