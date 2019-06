SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA 2-6 4-6 | Prima reactie a Amandei Anisimova dupa victoria fantastica in fata Simonei Halep! "Mi-au tremurat mainile. Am avut un plan de joc bun"

Amanda Anisimova a produs marea surpriza si a eliminat-o in sferturi la Roland Garros pe campioana en-titre.

Simona Halep a ratat sansa de a-si apara trofeul cucerit anul trecut pe zgura de la Paris. Romanca a fost invinsa categoric de americanca in varsta de doar 17 ani, Amanda Anisimova.

Aceasta din urma s-a impus dupa doar o ora si 10 minute de joc.

Dupa meci, Anisimova a recunoscut ca i-au tremurat mainile, insa s-a declarat multumita ca si-a impus planul de joc.

Anisimova: "De fiecare data cand eram aproape, imi tremurau mainile si mai tare"

"Am parut calma, dar mi-au cam tremurat mainile, nu e chiar atat de simplu. De fiecare data cand eram aproape, simteam presiunea, imi tremurau mainile si mai tare.

Tot ceea ce am avut in minte a fost sa fiu foarte atenta la reverul in lung de linie, dar cred ca am avut un plan de joc bun, foarte bun, impotriva ei.

E prima oara cand joc aici, dar este o arena incredibila!", a spus Anisimova la finalul partidei.