"O sa vedem sute, mii de postari imbecile, de jigniri la adresa Simonei! Are nevoie de operatii CHIRURGICALE si numai Cahill le poate face!" Reactia lui CTP dupa eliminarea lui Halep la RG

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu cere schimbari majore in jocul Simonei dupa eliminarea din sferturile Roland Garros.

Absenta lui Darren Cahill din staff i-a scazut lui Halep din posibilitati. Simona nu mai e capabila sa tina pasul cu tenisul jucat de adversarele ei mai tinere, crede CTP, care il vrea urgent inapoi alaturi de Halep pe Cahill.

"Simona a fost invinsa de alt tenis! Alt tenis. Anisimova este o Martina Hingis, o Maria Sharapova la 17 ani. Categoric, este o viitoare.. ce viitoare, deja este o stea a tenisului mondial. Nu e vorba de o tanara agitata, cum era Ostapenko acum doi ani, cand a invins-o pe Simona in finala. Anisimova e o jucatoare foarte compusa, compacta, antrenorul cu care a lucrat a stiut sa-i aseze un psihic corespunzator acestui joc pe care il face. Are un joc taios, cu lovituri care pur si simplu nu fac parte din repertoriul Simonei.

Simona a realizat performante extraordinare pentru ea si pentru tenisul romanesc cu un joc de regularitate, de pe fundul terenului. Ea creeaza greseli fortate pentru adversara. Anisimova reuseste lovitura decisiva aproape din orice pozitie si din orice punct al terenului, creeaza unghiuri imediat ce are posibilitatea sa se aseze la minge, stie sa puna scurta - ceea ce Simona n-a stapanit niciodata. Iata, o caracteristica comuna pentru Vondrousova si Anisimova. Ambele au procedee tehnice mai evoluate decat ale Simonei. Amandoua stiu sa vina in fata, sa varieze jocul, sunt foarte bune aparatoare, dar stiu sa atace. Tenisul feminin a urcat la un alt nivel cu aceasta generatie de fete sub 20 de ani, acest tenis a invins-o pe Simona. Cea mai mare slabiciune a Simonei la acest turneu a fost absenta lui Darren Cahill. E o mare diferenta intre Simona de anul trecut si Simona din acest an. Era cuplata tot timpul, focusata, asta s-a datorat in mare masura lui Cahill.

Acum, Simona a avut un psihic mult mai moale, mult mai jos, mult mai putina determinare. Simona nu mai are explozia de anul trecut, nu mai are increderea si nu mai are salbaticia cu care a jucat, de pilda, in fata unei fiare ca Muguruza in semifinale, apoi a lui Sloane. Simona a fost mult mai pacifista, nu in sensul bun. Urgent, trebuie sa revina, daca se poate, Darren Cahill. Simona trebuie sa opereze niste schimbari in jocul ei.

Altfel, nu reueseste sa faca fata acestei generatii. Nu doar ea, si alte jucatoare o sa cada in fata acestor lupoaice tinere. O sa vedem pe internet sute si mii de postari imbecile, jigniri la adresa Simonei. E cea mai buna jucatoare din toate timpurile pentru Romania, o legenda a tenisului mondial, va ramane in istorie. Simona e de ani de zile in primele jucatoare ale lumii, e al 5-lea ani de cand nu iese din top 10. A oferit partide deosebite. Locul 8 mondial e foarte bine, extraordinar. Daca se mentine in primele 10, nu putem decat s-o admiram, s-o iubim si sa-i multumim. Dar trebuie umblat la tenisul Simonei. Trebuie facut operatii chirurgicale. Cel care poate sa faca aceste schimbari este Darren Cahill, nu vad pe nimeni altcineva", a spus CTP pentru PRO TV.