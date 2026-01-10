Pentru Cristi Chivu va fi a treia confruntare cu Antonio Conte în calitate de antrenor. În finalul sezonului trecut, Parma, cu românul pe bancă, a remizat, scor 0-0, iar italianul s-a impus în meciul tur dintre Napoli și Inter, 3-1.



Cristi Chivu, despre comparațiile cu Antonio Conte

La conferința de presă premergătoare jocului, Cristi Chivu a fost întrebat ce simte când este comparat deja cu Antonio Conte, un antrenor mult mai experimentat, care a cucerit 5 titluri în Serie A și unul în Premier League. Tehnicianul lui Inter a vorbit în termeni laudativi despre italian, însă a transmis că astfel de comparații nu își au rostul.



"Am un mare respect pentru antrenorul Conte. L-am complimentat inclusiv când eram jucător pentru ceea ce reușea să transmită ca antrenor. A evoluat foarte mult și este un câștigător.



Din punctul meu de vedere, nu există comparație între Chivu și Conte. Jucătorii sunt protagoniștii acestui sport. În ultima vreme, antrenorii au devenit prea importanți, însă e adevărat că și ei au impactul lor", a spus Chivu.



După 18 etape, Inter este lider în Serie A, cu 42 de puncte, trei deasupra lui AC Milan și patru peste Napoli.



"Pe cine este mai multă presiune? Depinde pe cine întrebați. Noi ne dorim să ne distanțăm la 7 puncte, iar ei vor să se apropie la unul de noi. Singura certitudine e că am muncit foarte mult în această perioadă, iar meciul de mâine poate oferi direcția acestui sezon", a mai spus Chivu.

