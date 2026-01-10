Burak Yılmaz (40 de ani), antrenorul lui Alexandru Maxim (35) la Gaziantep, l-a propus pe mijlocașul ofensiv înapoi la echipa națională a României.

Burak Yılmaz crede că Alexandru Maxim poate ajuta în continuare România

Tehnicianul care îi mai are în lot și pe Deian Sorescu și Denis Drăguș a afirmat despre Maxim că este un căpitan foarte bun pentru Gaziantep.

În opinia sa, mijlocașul poate fi în continuare o soluție pentru selecționerul Mircea Lucescu.

„Maxim e un jucător foarte bun, un căpitan foarte bun, un lider al echipei. În opinia mea, încă mai poate juca la națională”, a declarat Yılmaz.



Alexandru Maxim a lăsat ușa deschisă unei reveniri la echipa națională

Alexandru Maxim, mijlocașul lui Gaziantep, a recunoscut că se gândește la o revenire în naționala României, la aproape patru ani după ultima apariție sub tricolor.

Maxim, fotbalist cu 56 de meciuri și 7 goluri la naționala României, care a ratat pe ultima sută de metri convocarea la EURO 2016, a jucat ultima dată sub tricolor în iunie 2022, în eșecul drastic cu Muntenegru (0-3), din Liga Națiunilor.

Mijlocașul lui Gaziantep a fost marți adversarul celor de la Petrolul Ploiești într-un amical disputat în Antalya. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar Maxim a fost întrebat la final dacă se gândește la echipa națională, mai ales că în martie este programată semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei.

Fostul jucător de la Pandurii, VfB Stuttgart, Mainz sau Beșiktaș a lăsat ușa deschisă unei reveniri la echipa națională, chiar dacă în vară va împlini 36 de ani.

Maxim: „Normal că mă gândesc la echipa națională”



„Nu vreau să discut subiectul ăsta. Atât timp cât voi fi jucător activ, normal că mă gândesc la echipa națională. Și nu doar eu. E ceva normal ca orice jucător să se gândească la națională, dar nici nu vreau să creez polemici și să deschid un subiect de genul ăsta.

Muncesc zi de zi, sunt fericit că joc fotbal, mă antrenez cu plăcere și am o relație extraordinară la Gaziantep cu toată lumea. Gândul meu e și la națională și, chiar dacă nu voi fi prezent, îi voi susține pe cei de acolo. Am foarte mulți prieteni la națională cu care țin legătură”, a spus Maxim.

Alexandru Maxim, despre barajul Turcia - România: „Va fi un infern pe stadionul lui Beșiktaș"



Întrebat dacă ar fi un vis să fie convocat la națională în martie și să marcheze contra Turciei la baraj, Maxim a răspuns evaziv: „Ar fi un vis să văd echipa națională la un Campionat Mondial”.



Maxim cunoaște foarte bine stadionul pe care se va juca barajul Turcia - România din 26 martie, având în vedere că a fost jucătorul lui Beșiktaș pentru o scurtă perioadă, în 2023: „Va fi un infern, dar nu doar noi vom avea presiune, ci și ei. Pentru ei e un meci cu foarte mare miză. E clar că ei au un avantaj, însă important e ca jucătorii să fie pregătiți, să fie în vână la momentul jocului. Acum e prematur să vorbim de acel joc".

