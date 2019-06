SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA 2-6 4-6 | Cati bani va primi Simona dupa parcursul de la Roland Garros

Simona Halep a fost eliminata de la Roland Garros 2019 in sferturile de finala!

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, a fost eliminata de la editia din acest an a Openului francez de catre tanara jucatoare din Statele Unite ale Americii, Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 10 minute de joc. Cu multe greseli si un procentaj pe serviciu destul de scazut, Simona nu a mai putut trece de inca o adversara la Paris.

In continuare, Anisimova se va duela pentru un loc in marea finala de la Paris cu Ashleigh Barty. Australianca a invins-o la Roland Garros in sferturi pe Madison Keys, locul 14 WTA, scor 6-3, 7-5, dupa o ora si 11 minute de joc.

Cati bani va primi Simona Halep pentru parcursul de la Roland Garros

Simona a trecut deje de pragul de 30 de milioane de dolari stransi din tenis. Pentru ca a ajuns pana in sferturile de finala de la Paris, Simona Halep va primi un cec de 415.000 de euro si 430 de puncte in clasamentul WTA. Prin urmare, jucatoarea noastra se va clasa la finalul acestui turneu pe locul 8 in ierarhia mondiala.

La cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, organizatorii francezi ofera urmatoarele premii pentru proba de simplu feminin: pentru turul 1, jucatoarele primesc 10 puncte WTA si 46,000 de euro, pentru turul doi 70 de puncte si 87,000 de euro, pentru turul trei 130 de puncte si 143,000 de euro, iar pentru optimi 240 de puncte WTA si 243,000 de euro. Jucatoarele care ajung in sferturi primesc 430 de puncte si 415,000 de euro, semifinalistele 780 de puncte si 590,000 de euro, finalista 1300 de puncte si 1,180,000 de euro, iar castigatoarea 2000 de puncte si 2,300,000 de euro.