După ce a câștigat Europa League în sezonul precedent, Tottenham mai vânează un trofeu, având în vedere că a avut o primă parte modestă de sezon în Premier League. FA Cup este un obiectiv realizabil pentru echipa lui Thomas Frank, având în vedere că această competiție a oferit, de-a lungul timpului, multe surprize.



Doar că londonezii nu vor avea deloc o misiune ușoară. Vor întâlni Aston Villa pe teren propriu, surpriza primei părți de sezon din Premier League și echipa aflată pe locul trei.



În campionat, diferența dintre cele două echipe este uriașă. Villa are 43 de puncte și este la egalitate cu Manchester City, cu un avans liniștitor, de opt puncte față de locul patru, ocupat de Liverpool, în timp ce Tottenham are doar 27 de puncte și este pe locul 14.



Rezultatele lui Tottenham nu par a fi mai bune nici în acest sezon, după ce în stagiunea precedentă a încheiat deasupra liniei retrogradabile, dar a salvat sezonul cu trofeul Europa League. Nu a fost suficient, deoarece antrenorul Ange Postecoglou a fost, oricum, demis.



Ultimul meci pentru Drăgușin la Tottenham?



Meciul poate fi o oportunitate bună pentru Thomas Frank de a-l arunca în joc pe Radu Drăgușin. Fundașul român s-a întors recent după accidentare și a evoluat doar pentru câteva minute pe finalul partidei cu Crystal Palace, câștigată cu 1-0.



Un meci de FA Cup este, în general, o ocazie bună pentru antrenorii din Premier League pentru a-i vedea la lucru pe jucătorii care au prins mai puține minute. Dacă Drăgușin va juca, sunt șanse ca acesta să fie ultimul său meci pentru Tottenham, în contextul în care discuțiile pentru un transfer la AS Roma s-au intensificat în ultima perioadă.

