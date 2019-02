Simona Halep e SINGURA jucatoare din WTA care a reusit asa ceva! Performanta UIMITOARE din ultimii 5 ani

Simona Halep risca sa iasa chiar din top 5 WTA in urma eliminarii din optimi la Melbourne, insa in cele din urma a incheiat turneul din postura de numar 3 mondial. Simona a invis-o ieri pe Lesia Tsurenko in optimile de la Doha si a recuperat deja o pozitie, fiind de luni noul numar 2 in clasamentul WTA, in urma japonezei Naomi Osaka.

Halep e cea mai constanta jucatoare de top din circuitul WTA in ultimii 5 ani. Jucatoarea din Romania e singura care nu a iesit din top 10 in aceasta perioada, intr-o serie ce luni va ajunge la 262 de saptamani.

Din 18 februarie, Halep va avea 55 de saptamani petrecute ca numarul 2 in clasamentul WTA.

Cea mai buna serie a Simonei a durat 64 de saptamani, cat a fost numarul in clasamentul WTA, fiind deja in top 10 all time la acest capitol.



Statisticile arata in felul urmator:

119 saptamani in top 2

177 saptamani in top 3

246 de saptamani in top 5

