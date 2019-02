CLASAMENT WTA | Simona Halep, la o victorie de locul 2, Serena reintra in top 10! CALCULE

Caroline Wozniacki s-a retras de la Doha si va iesi din top 10 mondial!

Anul trecut, Wozniacki era prima lume in aceasta perioada, in urma finalei castigate in fata Simonei Halep la Australian Open. Un an mai tarziu, daneza iese din top 10 WTA dupa ce a decis sa se retraga de la Doha, turneu la care Halep joaca impotriva Lesiei Tsurenko in primul meci.

Wozniacki picase la tragere cu cehoaica Muchova, insa s-a retras din cauza unei viroze, iar locul ei a fost luat de Samantha Stosur.

Astfel, Serena Williams revine in top 10 WTA fara sa joace vreun meci. Amerincanca profita de eliminarea letonei Anastaija Sevastova, singura care o putea depasi, daca ajungea pana in semifinale in Qatar.

Si Simona Halep primeste o veste buna. Are nevoie de victorie cu Tsurenko pentru a urca pe locul 2 in clasamentul WTA in fata americancei Sloane Stephens. Totusi, Karolina Pliskova poate sa o depaseasca in urmatoarea perioada.

Naomi Osaka a preluat sefia clasamentului WTA in urma finalei castigate la Australian Open in acest inceput de an.