HALEP, DOHA | Noi detalii despre colaborarea dintre Simona si Van Cleemput: "Ne-am cunoscut in Australia!" Cu cat il plateste

Simona Halep a jucat la Doha primul meci alaturi de noul antrenor.

Halep a inceput cu dreptul colaborarea cu belgianul Thierry Van Cleemput, fostul antrenor al lui David Goffin. Simona a castigat meciul cu Lesia Tsurenko si a urcat deja pe locul 2 in clasamentul WTA.

Jucatoarea romanca a oferit si detalii despre noua colaborare, valabila pentru urmatorul an.



"M-am intalnit cu el in Australia pentru prima data. Am vorbit cu el mai mult decat o faceam de obicei. Pana atunci doar ne salutam. Mi-a placut mereu de Goffin pentru ca imi placea jocul sau si faptul ca intra mult in teren. E doar o colaborare noua. Nu vreau sa vorbesc prea mult despre asta pentru ca e doar inceputul si o sa vedem in viitor daca functioneaza", a spus Simona Halep dupa victoria cu Tsurenko de la Doha.



Contract mai mic pentru Van Cleemput!



Potrivit presei din Belgia, Halep il plateste pe Van Cleemput cu 17.000 de dolari pe luna, adica aproximativ 200.000 de dolari pe an. E mult sub cat castiga Darren Cahill, care avea un contract de aproximativ de 1 milion de dolari pe an.



Simona Halep: Ti-e teama de accidentare aici!



Simona Halep se plange de vremea de la Doha, acolo unde este foarte cald pe timpul zilei si rece in timpul noptii. Simona anunta ca nu mai are insa probleme la spate si poate sa se concentreze asupra obiectivelor din acest sezon.

"E foarte cald ziua aici, iar seara foarte rece, chiar am simtit un mic disconfort, ti-e si teama sa nu te accidentezi, dar am incercat sa stau linistita si sa-mi fac treaba. N-am mai avut dureri deloc la spate, ma pregatesc bine, incerc sa nu am nicio accidentare, asta e principalul obiectiv din acest an", a spus Simona.

Urmareste meciul dintre Simona Halep si Julia Georges live pe www.sport.ro de la 17:30.