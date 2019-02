HALEP - TSURENKO DOHA | Lesia Tsurenko, declaratie curajoasa inainte de meciul cu Simona: "Sper sa iasa un meci bun"

Simona Halep - Lesia Tsurenko se joaca miercuri, la Doha, dupa ora 17:30.

Lesia Tsurenko este prima adversara a Simonei Halep la turneul de la Doha. Cele doua s-au intalnit pana acum de cinci ori, iar toate partidele au fost castigate de fostul lider mondial.

Inainte de partida de miercuri, jucatoarea din Ucraina a laudat-o pe Simona Halep, dar a spus ca nu va ceda nici ea si va incerca sa faca o partida buna.

"Simona e o adversara foarte dificila, una dintre cele mai bune jucatoare din lume. Se misca foarte bine. Este impresionant felul in care se misca pe teren. In plus, este o luptatoare, dar nu uitati ca si mie imi place sa lupt si sa alerg. Sper sa iasa un meci bun", a spus Tsurenko la Doha.

Lesia Tsurenko ocupa locul 24 in clasamentul WTA.