SIMONA HALEP - JULIA GEORGES | "Nu s-a vazut vreo schimbare" Primele analize pentru noul antrenor al Simonei Halep

Simona Halep o intalneste pe Julia Georges in sferturile de la Doha, live pe www.sport.ro.

Halep a inceput colaborarea cu Thierry Van Cleemput cu o victorie in fata ucrainencei Lesia Tsurenko. Halep a urcat deja pe locul 2 in clasamentul WTA, iar acum ataca fazele finale ale competitiei.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune ca venirea lui Van Cleemput nu a adus mari noutati si ca mai importanta a fost increderea castigata de Simona in urma meciului cu Cehia.



”Nu pot sa spun ca sunt niste mutari vizibile, schimbari clare. Ea are zestrea cu care vine de la Darren Cahill. Are forma de anul trecut, una de varf. Schimbari tehnice nu au aparut. Nici tactic nu am vazut o schimbare”, a spus CTP, dupa meciul Simonei cu Tsurenko.



CTP: Meciul Simonei Halep nu a fost simplu

”Un meci simplu, dar important. Daca ne uitam la scor e simplu, dar pe teren nu a fost chiar asa. In setul 2, Simona a facut o proba a nivelului de incredere pe care il are in acest moment si pe care l-a aratat si in meciul cu Cehia.

Simona a intors soarta partidei pe mana ei. Nu se poate spune ca Tsurenko a jucat mai prost. Simona a inceput sa atace, a avut initiativa. E foarte important cand castigi pe mana ta, pe ofensiva. Are un nivel de incredere foarte ridicat. E compacta fizic si psihic.

Are un timp de digerare a greselii extrem de scurt. Chiar daca greseste o minge usoara, asta nu lasa urme in psihicul ei. Acelasi lucru nu se intampla cu Mihaela Buzarnescu, aflata fix la polul opus. Se afla la un nivel de incredere jos. Acuza orice minge gresita”, a spus CTP la Digi.

Meciul dintre Simona Halep si Julia Georges este azi, de la 17:30, live pe www.sport.ro.