SIMONA HALEP LA DOHA | A fost anuntata ora meciului Simona Halep - Julia Goerges, din sferturi

Simona Halep s-a calificat lejer in sferturile turneului de la Doha dupa ce a invins-o cu 6-2, 6-3 pe Lesia Tsurenko.

Simona Halep (27 de ani) va juca impotriva Juliei Goerges (30 de ani si locul 16 WTA) in sferturile turneului de la Doha. Meciul va avea loc joi, in jurul orei 17:30! Duelul va avea loc pe arena centrala de la Doha, dupa intalnirile dintre Svitolina - Muchova si Strycova - Kerber.

Halep are 2-1 in meciurile directe cu Goerges, iar ultimul meci dintre ele a avut loc in 2016, la Miami. Atunci, Halep s-a impus cu 6-4, 6-1.

Simona Halep s-a calificat in sferturi dupa ce a trecut cu 6-2, 6-3 de Lesia Tsurenko, din Ucraina.

De cealalta parte, Julia Goerges a invins-o pe Alison Riske, locul 52 WTA, cu 6-1, 6-7, 6-4.

Simona a urcat pe locul 2 WTA



In urma calificarii in sferturile de la Doha, Simona Halep a revenit pe locul 2 WTA. Ea a profitat de abandonul Karolinei Pliskova.