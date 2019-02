SIMONA HALEP LA DOHA | Prima reactie a Simonei dupa ce a urcat pe locul 2 mondial: "NU CONTEAZA ASTA!" Ce planuri are in continuare

Simona Halep a invins-o cu 6-2, 6-3 pe Lesia Tsurenko, din Ucraina, si s-a calificat in sferturile de la Doha. In faza urmatoare, ea se va duela cu Julia Goerges.

Simona Halep a invins-o in doua seturi pe Lesia Tsurenko, din Ucraina, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Doha. Cu aceasta ocazie, ea a revenit pe locul 2 WTA, dupa ce a profitat si de abandonul Karolinei Pliskova. Halep va juca mai departe impotriva Juliei Goerges.

Simona Halep: "Nu conteaza locul in clasament acum"

Simona Halep spune ca nu e interesata de locul din clasamentul WTA si ca vrea sa castige cat mai multe meciuri si trofee. Ea recunoaste, insa, ca si-ar dori sa redevina numarul 1 mondial.

"A fost un meci greu. Vin de la un meci indoor, nu e usor, dar am simtit bine mingea astazi. Am ramas concentrata si in setul doi, la 1-3, si am fost suficient de puternica pentru a reveni.

Nu conteaza locul pe care sunt, eu joc pentru fiecare meci. Voi lupta pentru a fi din nou prima in lume, dar ma intereseaza sa castig meci cu meci.

E grozav ca ne-am calificat in semifinalele Fed Cup, a fost un sentiment superb sa castig pentru tara mea", a spus Simona Halep.

