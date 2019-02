VICTORIE! Simona Halep urca pe locul 2 WTA si se califica in sferturi la Doha! Cu cine va juca in meciul urmator

In urma acestei victorii, Simona Halep a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA.

UPDATE: In sferturi, Simona Halep o va intalni pe Julia Gorges, locul 16 WTA. Nemtoaica a trecut de Alison Riske, scor 6-1, 6-7, 6-4.

Simona Halep castiga meciului, scor 6-2, 6-3, si se califica in sferturile turneului de la Doha.



In urma acestei victorii, Halep urca pe locul 2 in clasamentul WTA.



5-3: Break! Simona inchide game-ul cu o lovitura violenta. Romanca serveste pentru castigarea meciului.

4-3: Halep reuseste break-ul si se apropie de victorie.

2-3: Simona mai opreste din elanul adversarei si reduce din diferenta.

1-3: Moment dificil pentru Halep, al doilea game pe care Tsurenko il castiga la zero.

1-2: Break reusit de Tsurenko si ucrainianca preia conducerea pentru prima data in acest meci.

1-0: Halep continua sa domine si incepe al doilea set cu un game castigat pe serviciul ei.

Primul set:



Simona Halep castiga primul set, scor 6-2.



5-2: Halep are probleme cu primul serviciu si cedeaza game-ul, dupa ce salvase doua mingi de break.

5-1: Tsurenko reuseste sa castige primul game din acest meci. Halep va servi pentru castigarea setului.

5-0: Inca un game lung, de 10 minute, Halep nu ii da nicio sansa ucrainiencei.

4-0: Game de peste 10 minute castigat de Simona Halep pe serviciul adversarei.

3-0: Simona Halep serveste fara greseala si inchide game-ul cu un punct spectaculos.

2-0: Halep reuseste break-ul

1-0: Simona Halep a inceput meciul cu un game castigat lejer pe propriul serviciu.

Simona Halep joaca miercuri primul ei meci alaturi de noul antrenor, Thierry van Cleemput.

Halep o intalneste in optimile turneului de la Doha pe ucraineanca Lesia Tsurenko. Potrivit unui anunt al organizatorilor, meciul va incepe dupa ora 17:30, ora Romaniei.

Lesia Tsurenko ocupa locul 24 in clasamentul WTA si a trecut in prima runda la Doha de Lara Arruabarrena din Spania, jucatoare venita din calificari dupa abandonul frantuzoaicei Caroline Garcia.

Simona Halep are un avantaj considerabil in fata ucrainencei, pe care o conduce cu 5-0 la intalniri directe. Ultima partida dintre cele doua s-a jucat la Cincinnati, in 2018, acolo unde Simona Halep s-a impus cu 6-4 6-1.

Simona Halep vine dupa doua meciuri intense in Fed Cup

Simona Halep a jucat pentru Romania in Fed Cup, la Ostrava, impotriva Cehiei. Ea a reusit doua victorii din doua posibile si a ajutat Romania sa invinga campioana mondiala si sa se califice in semifinalele competitiei pe natiuni.

Dupa victoria senzationala, fostul lider mondial nu si-a revenit. Intr-un interviu acordat celor de la WTA Tennis, Halep a marturisit ca emotiile sunt inca acolo si ca isi doreste sa castige Fed Cup la fel de mult cum isi doreste sa castige turnee de Grand Slam.

"Inca simt emotiile si a fost minunat! Este pentru prima data cand mergem in semifinale, iar asta inseamna foarte mult. Este diferit. Nu pot spune ca e mai important, pentru ca muncesc si traiesc pentru turneele de Grand Slam. In acest sport, acesta este cel mai important lucru. In orice caz, as pune Fed Cup pe aceeasi treapta si mentin dorinta de a castiga la fel de mare ca in cazul unui turneu de Grand Slam", a declarat Simona Halep pentru WTA Tennis.

Campioana de la Roland Garros a vorbit si despre importanta pe care o are echipa intr-o astfel de competitie si a explicat cum au ajutat-o colegele ei sa dea totul pe teren.

"Nu joc pentru mine, joc pentru echipa. Dau totul pentru ca simt energia din partea echipei mele. Asta ma face mai puternica pe teren, iar dorinta de victorie devine si mai mare. Noi venim dintr-o tara mica si nu avem mari investitii in tenis, deci atingerea acestui rezultat va ajuta noua generatie. Ii va inspira pe copii sa faca ceva cu viata lor si ii va invata ca visurile devin realitate intr-o buna zi", a continuat Halep.